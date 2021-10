Preobrazba Mile v lik 'afnaste' influencerke Špele

Za mlado igralko Milo Peršin , hčerko direktorja muzeja in nekdanje balerine, je bila vloga Špele nedvomno velik igralski izziv, saj sta si karakterno zelo različni. No, če smo iskreni, tudi vizualno precej izstopata in se druga od druge precej razlikujeta.

Mila je v nedavnem intervju tudi dejala, da so ji bolj všeč liki, ki so njeno popolno nasprotje, kot je na primer Špela: "Pri takšnih vlogah si lahko več dovolim, hkrati pa je lepo imeti nek ’alter ego’. (smeh) V smislu nekaj, kar bi bilo meni kot Mili, zelo zabavno početi, pa si tega nikoli ne dovolim. Tu pa lahko vse to realiziram, tudi na primer kar se kostumov tiče. Nekaj, česar sicer ne bi nikoli nosila, lahko tu poskusim in je zabavno nositi."