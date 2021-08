Vojko Belšak o svojem novem liku: Nikoli ne vemo, ali ima kaj za bregom

"Maks je tipičen lik, ki ga lahko vsak dan vidimo v televizijskem informativnem programu in v naši dnevni politiki. Je nekdo, za kogar nikoli ne vemo, ali govori resnico ali ima še kaj za bregom," svoj lik Maksa Hribarja za 24ur.com opiše Vojko Belšak in doda: "Maksa in njegovega polbrata Janka vežeta družinska vez in otroštvo, ki sta ga preživela skupaj. Ne glede na to, da sta se zmeraj zavedala svoje karakterne različnosti, ki bi jo lahko pripisali temu, da imata različna očeta, ni to nikoli omajalo njune bratske ljubezni."

Sam pravi, da je izjemno hvaležen, da ima dobre prijatelje in izjemno družino, na katero se lahko vedno obrne: "Ko človek potrebuje pomoč, je zelo lepo, če lahko zanjo zaprosi znotraj družine. Potem so šele prijatelji, če jih imaš. Za oboje sem sam zelo hvaležen." Se pa zaveda, da lahko človeka večja vsota denarja pokvari: "Še posebej denar, ki pride zelo na hitro. Statistika pravi da večina ljudi, ki je zadela na lotu, propade v revščini."

Serija, ki bo poskrbela, da ne bo nikoli dolgčas

"Sekirca v med bo po mojem mnenju lahkotna družinska humoristična serija, v kateri nastopa veliko različnih likov, ki bodo poskrbeli, da nam ne bo nikoli dolgčas," pravi Vojko in dodaja, da lahko v seriji spremljamo sanje vsake slovenske družine – na lotu zadeti glavno nagrado: "V seriji lahko spremljamo sanje vsake slovenske družine, da bi zadela na lotu. Vsak od družinskih članov ima svoj pogled na to, kako denar 'pravilno' investirati oz. porabiti. Zato se dinamika odnosov v družini, pa tudi v širši družbi vsakič znova spreminja. Janko, prejemnik milijonskega dobitka, pa se v svoji preprostosti trudi, da bi se imeli vsi okoli njega lepo in da ne bi nikomur storil krivice. V svetu, v katerem smo ljudje kot mrhovinarji, ko gre za denar, je to včasih zelo težko. Kaj vse to pomeni za Janka ter njegovo družino in prijatelje, pa bomo skupaj spoznavali ob ogledu serije Sekirca v med, ki nas gotovo ne bo pustila brezbrižnih s svojimi zasuki, zapleti in razpleti ter obilico humornih likov!"