Serija Najini mostovi s 1. marcem prihaja na POP TV

Dolina Vipave, Baroni, dr. Bevk, ljubezen, prepiri, razkritja so bili tisti, ki so zaznamovali zaključek druge sezone serije Najini mostovi . Na pragu zaključne sezone smo lahko spremljali novo razporeditev moči in Kristjanovo spoznanje, da ga ljubezen njegovega življenja le ni izdala. A pot do njune ljubezni bo vse prej kot enostavna.

Bo zmagala ljubezen?

Robert Korošec, ki upodablja glavnega junaka dr. Kristjana Bevka, ob pričetku tretje sezone izpostavlja: ''Dr. Bevk se vrača ravno ob pravem času, v pravem trenutku in verjamem, da ga gledalke in gledalci že zelo pogrešajo. Zaključek druge sezone je prinesel pomembno vprašanje, kje stoji Kristjanovo srce in ga postavil pred to, da prevzame odgovornost do svoje preteklosti in prihodnosti. Ga bo to zbližalo ali še dodatno oddaljijo od Monike, ljubezni njegovega življenja, pa bodo gledalke in gledalci izvedeli že zelo kmalu.''

Maša Grošelj, ki upodablja pogumno Moniko Furlan, ob tem dodaja: ''Lik Monike se iz sezone v sezono vse bolj opogumljal in njen čut za pravičnost in odgovornost je prihajal vse bolj v ospredje, do trenutka, ko povsem prevzame vajeti in niti v svoje roke. Na to sem v seriji ves čas čakala tudi sama. V tretji sezoni se nam tako obeta še veliko preobratov, te bodo povzročili tudi novi liki, ki se pridružujejo ekipi.''