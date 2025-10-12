Serija Gospod profesor odpira družbeno odgovorne teme o mladostnikih

Na POP TV si lahko danes ob 20.00 ogledate svežo epizodo ene izmed najbolj priljubljenih serij pri nas, Gospod profesor . V tretjem delu serije se ustvarjalci dotikajo tudi družbeno odgovorne teme o mladostnikih, ki pobegnejo od doma, ter kako prepoznati in ukrepati ob znakih mladostniških stisk. Kaj sporočajo s serijo in ali ju Slovenci prepoznajo na ulici, sta nam zaupala glavna igralca Tina Vrbnjak in Jure Henigman .

"To je zagotovo en kompliment za nas kot ustvarjalce, da smo naredili nekaj takega, kar upam, da res tako nekako je ena tema, ki jo lahko v bistvu cela družina konzumira," je dejal Henigman.

Kljub temu da nista prava profesorja, sta trenutno gotovo najbolj znana učitelja v državi in zato se jima redno dogaja, da ju na tržnici, v trgovini in na parkiriščih prepoznavajo gledalci serije. "Večinoma se pač opogumijo otroci, ki rečejo 'gospod profesor' in si pomahamo in je lepo," je dodal igralec. "Jaz sem bila zadnjič v eni trgovini in so bile tri punčke na blagajni in so me gledale, ko sem zlagala tiste stvari v vrečo in so se pogovarjale, a je ona, a ni ona, a je, in potem so prišle do mene in so malo stale in gledale in so rekle, a ste vi iz Ja profesor?", se je spominjala Tina Vrbnjak.