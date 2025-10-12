Svetli način
Serija Gospod profesor odpira družbeno odgovorne teme o mladostnikih

Ljubljana, 12. 10. 2025 15.27 | Posodobljeno pred 1 uro

Serija Gospod profesor, ki se trenutno predvaja na POP TV, nadaljuje z odpiranjem aktualnih tematik. V novi epizodi se bodo dotaknili družbeno odgovorne teme o mladostnikih, ki pobegnejo od doma, ter kako prepoznati in ukrepati ob znakih mladostniških stisk.

Na POP TV si lahko danes ob 20.00 ogledate svežo epizodo ene izmed najbolj priljubljenih serij pri nas, Gospod profesor. V tretjem delu serije se ustvarjalci dotikajo tudi družbeno odgovorne teme o mladostnikih, ki pobegnejo od doma, ter kako prepoznati in ukrepati ob znakih mladostniških stisk. Kaj sporočajo s serijo in ali ju Slovenci prepoznajo na ulici, sta nam zaupala glavna igralca Tina Vrbnjak in Jure Henigman.

Tina Vrbnjak in Jure Henigman
Tina Vrbnjak in Jure Henigman FOTO: 24UR

"To je zagotovo en kompliment za nas kot ustvarjalce, da smo naredili nekaj takega, kar upam, da res tako nekako je ena tema, ki jo lahko v bistvu cela družina konzumira," je dejal Henigman.

Kljub temu da nista prava profesorja, sta trenutno gotovo najbolj znana učitelja v državi in zato se jima redno dogaja, da ju na tržnici, v trgovini in na parkiriščih prepoznavajo gledalci serije. "Večinoma se pač opogumijo otroci, ki rečejo 'gospod profesor' in si pomahamo in je lepo," je dodal igralec. "Jaz sem bila zadnjič v eni trgovini in so bile tri punčke na blagajni in so me gledale, ko sem zlagala tiste stvari v vrečo in so se pogovarjale, a je ona, a ni ona, a je, in potem so prišle do mene in so malo stale in gledale in so rekle, a ste vi iz Ja profesor?", se je spominjala Tina Vrbnjak.

Gospod profesor serija POP TV Tina Vrbnjak Jure Henigman
