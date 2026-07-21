Shrek filmi: 7 zanimivosti, ki jih verjetno niste poznali

Od prvega filma leta 2001 je Shrek postal veliko več kot le še ena animirana uspešnica. Franšiza je podrla številne rekorde, predstavila nepozabne junake in skriva kopico zanimivih zgodb iz zakulisja nastajanja filmov. Zbrali smo sedem dejstev, ki jih morda še niste poznali.

1. Shrek je za vedno spremenil animirane filme

Shrek FOTO: VOYO

Ko je leta 2001 v kina prišel prvi Shrek, si verjetno nihče ni predstavljal, da bo zeleni grdobec postal ena največjih animiranih ikon. Film je osvojil prvega oskarja za najboljši animirani celovečerec in dokazal, da so lahko risanke namenjene tako otrokom kot odraslim. Namesto popolnega princa je glavni junak nergaški grdobec, princesa Fiona skriva veliko skrivnost, pravljični svet pa je poln duhovitih parodij znanih Disneyjevih zgodb. Med najbolj nepozabnimi prizori še danes ostajajo srečanje Shreka in Oslovega neustavljivega klepetanja, reševanje Fione iz zmajevega gradu ter zaključni ples ob uspešnici I'm a Believer. Velik del uspeha gre tudi izvrstni igralski zasedbi. V izvirniku so likom glasove posodili Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz in John Lithgow, njihove interpretacije pa so postale neločljiv del franšize.

2. Shrek temelji na slikanici, Osel pa na resničnem osličku

Le redki vedo, da filmi Shrek temeljijo na istoimenski slikanici ameriškega pisatelja Williama Steiga, ki je izšla leta 1990. Knjiga pripoveduje zgodbo o dobrosrčnem grdobcu, vendar je precej krajša in preprostejša od filmske različice. Ustvarjalci studia DreamWorks so osnovno zgodbo močno razširili ter jo spremenili v duhovito parodijo klasičnih pravljic, v kateri se prepletajo znani pravljični junaki, sodoben humor in številni izvirni liki. Tudi Osel ni nastal povsem iz domišljije. Animatorji so njegovo podobo oblikovali po resničnem osličku Perryju, ki je živel v živalskem vrtu Barron Park v Kaliforniji. Perry je zaradi filma postal prava lokalna znamenitost, oboževalci Shreka pa so ga dolga leta obiskovali prav zato, ker je navdihnil enega najbolj zgovornih in priljubljenih animiranih junakov vseh časov.

3. Mike Myers je skoraj tik pred premiero vse posnel znova

Med nastajanjem prvega filma je Mike Myers že posnel skoraj vse dialoge, nato pa se je odločil, da Shrek zveni preveč običajno. Na lastno pobudo je predlagal, da bi lik govoril s škotskim naglasom, saj naj bi tako bolje poudaril njegovo grobost in hkrati toplino. Studio DreamWorks je privolil, Myers pa je skoraj celotno glasovno vlogo posnel še enkrat, kar je produkcijo stalo več milijonov dolarjev. Danes si Shreka brez njegovega značilnega naglasa skoraj ni mogoče predstavljati.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Mike Myers je posodil glas Shreku VOYO

Cameron Diaz je glas Fione VOYO

Antonio Banderas v vlogi Obutega mačka VOYO

Craig Robinson je Piškotek VOYO







4. Cameron Diaz ni bila prva izbira za Fiono

Glas Cameron Diaz je danes eden od zaščitnih znakov princese Fione, a prvotno naj bi lik upodobila ameriška komičarka Janeane Garofalo. Ta je za film že posnela del dialogov, preden so ustvarjalci spremenili igralsko zasedbo. Po nepričakovani smrti Chrisa Farleyja, ki je bil prvotno izbran za glas Shreka, so ustvarjalci film temeljito predelali, Mike Myers je prevzel glavno vlogo, Fiono pa je nazadnje upodobila Cameron Diaz. Izkazalo se je, da je bila odločitev zadetek v polno. Diazova je liku vdihnila ravno pravo mero odločnosti, topline in humorja, zaradi česar je Fiona postala ena najbolj priljubljenih animiranih princes. Sama je pozneje razkrila, da končnega filma ni videla, dokler ni bilo snemanje že zaključeno, pri ustvarjanju dialogov pa je morala precej improvizirati.

5. Mike Myers in Eddie Murphy se med snemanjem skoraj nista srečala

Čeprav med Shrekom in Oslom na platnu vlada izjemna kemija, Mike Myers in Eddie Murphy svojih dialogov večinoma nista snemala skupaj. Tako kot pri večini animiranih filmov sta igralca prizore snemala ločeno, pogosto v različnih studiih in ob različnih terminih, včasih celo več mesecev narazen. Glasovni igralci namreč med snemanjem navadno še ne vidijo dokončane animacije, temveč dialoge berejo ob skicah ali preprostih animacijah. Kljub temu njun odnos v filmu deluje popolnoma naravno. Za to so zaslužni režiserji, montažerji zvoka in animatorji, ki so poskrbeli, da so bile replike natančno usklajene z mimiko in gibanjem likov. Prav zaradi odlične glasovne igre Mikea Myersa in Eddieja Murphyja je prijateljstvo med zadržanim Shrekom in neustavljivo zgovornim Oslom postalo eden najbolj prepoznavnih in priljubljenih dvojcev v zgodovini animiranega filma.

6. Antonio Banderas je Obutemu mačku dal španski pridih

Antonio Banderas FOTO: VOYO

Ko se je v Shreku 2 prvič pojavil Obuti maček, je v trenutku osvojil gledalce po vsem svetu. Antonio Banderas je liku namenoma dodal izrazit španski naglas, samozavestno držo in igriv šarm, s čimer je ustvaril poklon legendarnemu Zorru – junaku, ki ga je tudi sam večkrat upodobil na velikem platnu. Ustvarjalci so prav zato Obutega mačka zasnovali kot duhovito parodijo slavnih filmskih mečevalcev. Lik navdušuje s spretnim vihtenjem meča, dramatičnimi nastopi in samozavestjo, ki pa jo v hipu zamenja nedolžen pogled z velikimi prosečimi očmi. Prav ta prizor je postal eden najbolj prepoznavnih trenutkov celotne franšize in se je hitro razširil tudi kot spletni meme. Obuti maček je bil sprva mišljen kot stranski lik, vendar je zaradi izjemnega odziva občinstva postal eden največjih zvezdnikov serije. Priljubljenost mu je prinesla dva samostojna filma – Obuti maček (2011) in Obuti maček: Zadnja želja (2022), slednji pa velja za enega najbolje ocenjenih animiranih filmov zadnjih let. Antonio Banderas je glas priljubljenemu mačjemu junaku posodil v vseh njegovih filmskih nastopih, s čimer je pomembno prispeval k njegovi priljubljenosti.

7. Osel bo končno dobil svoj film

Čeprav sta največ pozornosti doslej dobila Shrek in Obuti maček, bo kmalu v ospredju še en priljubljeni junak. Ustvarjalci so napovedali samostojni animirani film o Oslu, v katerem mu bo glas znova posodil Eddie Murphy. Film naj bi v kina prišel leta 2028 in bo raziskal Oslovo družinsko življenje z zmajko ter njunimi otroki. Pred tem se obeta še ena velika vrnitev. Leta 2027 naj bi na velika platna prišel Shrek 5, v katerem se bodo vrnili Mike Myers, Cameron Diaz in Eddie Murphy. Franšiza tako tudi po več kot dveh desetletjih ostaja ena najbolj priljubljenih animiranih serij na svetu.

Zvezdnik animiranega filma Shrek Eddie Murphy se vrača v filmu o osličku FOTO: Profimedia

Kdo je posodil glas Shreku v slovenščini?

Uspeh filmov pri nas je močno zaznamovala tudi slovenska sinhronizacija. Shreku je glas posodil Dario Varga, Fioni Tanja Potočnik, Obutemu mačku Sebastian Cavazza, Oslu pa Jose. Posebnost franšize je, da je ista osrednja igralska zasedba ostala zvesta svojim likom skozi več nadaljevanj, zato so slovenski gledalci junake spremljali z enakimi prepoznavnimi glasovi. Ob izidu filma Shrek za vedno je Dario Varga v šali dejal, da mu sinhronizacija Shreka ne povzroča težav, saj se je "že pri prvi sinhronizaciji zredil za 50 kilogramov, se pobarval na zeleno in si nadel trobenti namesto ušes". Čeprav mora sinhronizacija slediti izvirnemu filmu, imajo igralci pri ustvarjanju likov tudi nekaj ustvarjalne svobode. Pri filmih Shrek je bilo to še posebej pomembno, saj humor temelji na hitrih dialogih, besednih igrah in značilnih reakcijah likov. Igralci so morali prizore večkrat posneti, da so bili dialogi usklajeni z animacijo, hkrati pa so ohranili sproščenost in komični ritem.

Kateri Shrek je najboljši?

Čeprav imajo oboževalci različne favorite, največ jih za najboljši film še vedno izbere Shrek 2, ki odlično združuje humor, akcijo in nepozabne nove like. Prav v drugem delu spoznamo Obutega mačka, ki mu je glas posodil Antonio Banderas. Njegov znameniti pogled z velikimi prosečimi očmi je postal eden najbolj prepoznavnih prizorov animirane zgodovine. Mnogi za vrhunec filma štejejo tudi spektakularni zaključni obračun ob pesmi Holding Out for a Hero, ki ga filmski kritiki še danes uvrščajo med najboljše zaključke animiranih filmov. Ne glede na to, katerega izberete, vas čaka ena najbolj uspešnih animiranih franšiz vseh časov. Če pa želite spremljati celoten razvoj Shrekove zgodbe, si je najbolje ogledati vse štiri filme po vrsti. Zdaj si na vrsti ti! Kateri Shrek je tvoj najljubši? Oglej si vse štiri filme na VOYO in se znova podaj v močvirje z najbolj zabavno druščino animiranega sveta.