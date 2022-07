Silvija: Če bi mene pustili z Adamom, bi se zagotovo rodila kemija

Nikolinini prijateljici sta bili navdušeni nad Adamom, manj pa nad novicami o njuni zakonski zvezi. Marinko bo naredil vtis na Valentinino hčer, Dejan pa čuti, da bo po razhodu z Gordano tudi zanj kmalu prišla ljubezen.

Milan bo spremenil taktiko Gordana je Milana pripeljala v svoje urejeno stanovanje. Povedala je, da je perfekcionistka, a da je malo manj natančna, odkar je z Milanom. Možu so v stanovanju v oči najbolj padli televizorji, seveda pa je pozornost posvečal tudi svoji ženi, ki se mu zdi lepša in mlajša z vsakim dnem. Prijateljici je povedala, da je v Milanu našla vse, kar je iskala, razen videza. Milan: "Kot moški sem seveda osvajal in šarmiral. Ni se prvič zgodilo, da mi ni uspelo." Povedal pa je, da se ne bo več trudil in bo raje počakal na njen korak.

icon-expand Milan namerava ubrati drugo taktiko. FOTO: POP TV

Marinko naredi vtis na Valentinino hčerko Marinko in Valentina sta pričakovala obisk svojih hčera. Valentini je bilo nepredstavljivo, da bi njeni otroci odraščali brez nje, tako kot je Marinkova hči odraščala brez mame. Valentina: "Vinka je lahko srečna, da je Marinko njen oče." Opazila je, da je bila Vinka na poroki zadržana do nje, Marinko je ženi svetoval, naj se pogovarja z njo in dokaže, da je v redu oseba. Marinko je hčeri zaupal, da se težko privaja na zakon, da pa se bo navadil. Valentino pa je njena hči Klara zasula z vprašanji. Moža je pohvalila, ker veliko postori sam, Marinko pa je povedal, da se je z Valentino pogovarjal o stvareh, o katerih se ni še nikoli v življenju. Povedala sta, da sta zaenkrat samo prijatelja, Klara pa jima je pripisala 70 odstotkov možnosti, da bosta postala par, saj dobro komunicirata in se karakterno ujameta. Vinka je bila kritična tudi do Valentinine hčerke, a je hkrati priznala, da je njeno obnašanje posledica strahu, da bi izgubila še očeta.

icon-expand Valentina in njena hči Klara FOTO: POP TV

Dejan razočaran, a ima dober občutek glede prihodnosti Dejan se je to jutro prebudil sam. Povedal je, da je bil iskren do konca, tega pa ne bi mogel reči za Gordano. Dejan: "Vse sem poskusil, napredka ni bilo. Nimam niti volje niti želje, da bi jo razumel. Ko me nekdo razočara, je konec. Ni poti nazaj. Za nobeno ceno." Njegovemu prijatelju se je zdelo, da ga je vse skupaj prizadelo, a da tega ne bo priznal. Dejan je imel kljub vsemu dober občutek glede prihodnosti, čutil je, da bo tudi zanj kmalu prišla ljubezen.

icon-expand Dejan se je lahko izpovedal prijatelju. FOTO: POP TV

Alen jezi Lidijo na vse mogoče načine Lidija in Alen sta drug drugemu zastavljala vprašanja, da bi se bolje spoznala. Ona je povedala, da se mu ni nikoli zlagala, on, da se trudi za zakon in da daje vse od sebe. Sama ni predana, saj med njima ni kemije, zato nima živcev zanj, niti volje. Lidija moža ni z ničimer prizadela, a očitno ne bo pozabila prepira, na katerega je povabil kamere. Zdelo se ji je tudi, da mu je všeč, da se je zaljubil oz. zagrel zanjo, a da mu je samo fizično privlačna. V živalskem vrtu je ugotavljala, da ni razgledan, da ga nič ne zanima in da vse postori sama. Ko ga je vprašala, kateri film bi šel gledat, je povedal, da bi se rad vrnil v otroštvo in pogledal kak dober pornografski film. Računal je, da bi potem morda skočila nanj. Ko jo je vprašal, če jo sploh kaj veseli, je odvrnila: "Ne v povezavi s teboj." Nakar jo je vprašal, če bi ga rada zamenjala z drugi moškim iz eksperimenta, in jo dodatno razjezil. Njegov predlog se ji je zdel perverzen.

icon-expand Lidiji in Alenu ne gre in ne gre. FOTO: POP TV

Če bi mene pustili z Adamom, bi se zagotovo rodila kemija Nikolina je povedala, da je bilo med pogovorom z Adamovimi najdražjimi zanimivo. Adam je sumil, da so bile sestra in sestrični razočarane, ker se nista ujela. Kasneje je še dodal, da jim ni bilo všeč, ker je bil zaradi dogajanja po poroki prizadet. Nato je bil na vrsti sam, saj sta na obisk prišli Nikolinini prijateljici. Adam je povedal, da med njima ni veliko čustev, da se šele spoznavata, saj je bila Nikolina povsem zaprta, pa čeprav se je trudil, da bi se to spremenilo. Dodal je še, da med njima zaradi vseh okoliščin ni bilo kemije in da do Nikoline ne čuti več od prijateljstva. Silvija: "Če bi mene pustili z Adamom, bi se zagotovo rodila kemija." Silvija mu je položila na srce, da ima Nikolina še nezaceljene rane iz preteklosti, zato naj se potrudi. Ko pa je vprašal, ali si tega želi, je Nikolina povedala, da na to še ni pripravljena.

icon-expand Silvija je že na poroki hvalila Adama. FOTO: POP TV