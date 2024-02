Gaja Filač in Matej Zemljič že nestrpno pričakujeta prvi del serije Skrito v raju

Tik pred začetkom težko pričakovane originalne serije Skrito v raju sta nas obiskala glavna igralca Gaja Filač in Matej Zemljič, ki že nestrpno pričakujeta začetek predvajanja. Morje, sonce, ljubezenske iskrice, predrzne spletke in temačne skrivnosti so glavni spremljevalci večerov med tednom vseh generacij.

Čeprav Gaja in Matej nočeta razkriti, ali sta Lara in Mark na koncu srečna skupaj, je to vprašanje zagotovo tisto, zaradi katerega se splača prižgati televizor in spremljati serijo Skrito v raju, ki prihaja na POP TV 5. februarja. "To je kot ena blazno dolga nosečnost, ki je trajala leto in pol, zdaj pa rojevamo tega otroka in seveda nas zanima, kakšen je, kakšne oči ima, las še nima, no, ampak tako je," tik pred začetkom predvajanja pravi Gaja.

Prvi del si bosta ogledala skupaj, Matej pa pravi: "Želiva si ga ogledati skupaj, imava že pripravljeno penino, ampak je težava, da imava večerno vajo v teatru, tako da imava načrt, da prepričava režiserja, da naju spusti z vaje, tako da če gledaš, jutri ne bi prišla na vajo."

Serijo spremljajo razne spletke, korupcija, zvijače in prevare, pa tudi ljubezen. Katera tema je njima najljubša? Matej odgovarja, da morje in sonce, Gaji pa morje in ljubezen.