Aleš Valič: Rešitev je enostavna, pridite v Maribor!

Aleš Valič je bil v Ljubljani vidno ganjen nad toplim sprejemom: "Prekrasno je videti vse te ljudi, ker serijo očitno res radi gledajo in vidi se, da si želijo spoznati tudi nas, igralce. Velikokrat tudi mislijo, da smo mi res liki in ne igralci, ki so upodobili like. To je res lepo, vedno je prijetno."

Dodaja, da so srečanja z gledalci izjemno posebna in polna topline: "Stiki so v glavnem zelo prijetni. Ustavljajo nas na cesti, ko greš v trgovino, začnejo tiste zvedave 'učke' pogledovati – največkrat so to otroci. V glavnem pa so to sami prijetni stiki, moram priznati."

Dogodek v Ljubljani je bil prava uspešnica, a Aleš ima že novo povabilo za vse, ki se dogodka niso uspeli udeležiti v Ljubljani: "4. junija pridite v Maribor, to je enostavna rešitev!"