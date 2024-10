Druga sezona Skrito v raju na POP TV prihaja že to pomlad!

V napetem finalu prve sezone je Mark Lari priznal, da je z vodnim skuterjem povozil njenega očeta, in to zaupal tudi policiji. Skrušena Lara je po tem razkritju končala svojo zvezo z Markom. V drugi sezoni bomo priča napetemu nadaljevanju. Kako se bo razvila Markova zgodba? In kaj se bo zgodilo z Markom in Laro? Ima njena ljubezen sploh še kakšno možnost za preživetje oziroma ponovno obuditev?

"Nova sezona prinaša nove zaplete z novimi liki, v drugi sezoni bomo spoznali marsikatero resnico o odnosih. Mark se bo še naprej poskušal boriti za Larino srce, a naloga bo težka. Vse vas pa lepo vabimo k ogledu že to pomlad, saj se skrivnosti v raju nadaljujejo!" je za 24ur.com povedal Dejan Krupić, urednik serije.

V drugi sezoni se na vaše zaslone vračajo vsi glavni igralci, ki smo jih vzljubili v prvi sezoni – Matej Zemljič, Gaja Filač, Aleš Valič, Sabina Kogovšek, Zala Djurić, Melani Mekicar in številni drugi. Ustvarjalci pa obljubljajo, da je druga sezona še boljša, da prinaša še več zapletov, ljubezenskih ter življenjskih tegob ter tudi nove like, ki bodo popolnoma pomešali karte v kampu Paradiso. Na srečo nam ni treba predolgo čakati, saj je pomlad bližje, kot si mislite.