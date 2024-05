Gaja Filač in Matej Zemljič vabita k druženju: To bo zelo čudovit dan

Popularnost serije Skrito v raju je v strmem vzponu že od prve epizode in ravno, ko je najbolj napeto, si bomo 20. maja ogledali zadnjo epizodo prve sezone. Za veliki finale, pa se bo ekipa skoraj v celoti zbrala v Ljubljani. Samo za oboževalce, morda, pa bodo razkrili, ali bodo letos za počitnice spet vzeli paušal v kampu Paradiso in ali lahko že kmalu pričakujemo tudi snemanje druge sezone?

Igralci trenutno najbolj priljubljene serije pri nas sicer zatrjujejo, da jim njihove vloge še niso bistveno spremenile življenja, na spletu pa gotovo opažajo razliko. "Komentarjev na spletu je ogromno, tudi sporočil," je povedala Gaja Filač, ki v seriji nastopa v vlogi Lare. Z njo pa se strinja tudi njen soigralec, ki upodablja Marka, Matej Zemljič. "Pogosto me ustavijo in prosijo za fotografijo, vsi odzivi pa so pozitivni, do zdaj nisem imel niti ene slabe izkušnje," je povedal.

Da so priljubljeni liki postali del vsakdana za marsikoga, je potrdila tudi naša terenska raziskava. "Sem zelo morski tip in še posebej takrat, ko se dogaja na morju, me še toliko bolj pritegne," je priznala ena od rednih gledalk. "Ta korupcija je prikaz današnjega življenja in to je ena slovenska nadaljevanka, ki je zelo simpatična. Morje je čudovito, kot vem, ta kamp sploh ne obstaja,a je vse skupaj čudovito," se je strinjala še ena od navdušenk, med gledalci pa so tudi nekateri moški člani. "Zelo je lepo, predvsem narava," je dodal gledalec.

Skrito v raju FOTO: POP TV icon-expand