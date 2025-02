Gaja Filač o Lari: Njena pot bo polna bolečine, a tudi rasti

Gaja Filač se v drugi sezoni serije Skrito v raju vrača kot Lara, lik, ki se tokrat znajde pred še večjimi izzivi. Po razkritju, da je Mark, njena ljubezen, odgovoren za smrt njenega očeta, se sooča z globoko osebno krizo. "Na začetku sezone se s tem sooča izjemno negativno, neuspešno in gre skozi veliko osebnostno krizo," pove Gaja in doda, da bo Lara skozi celotno sezono iskala svojo pot. S tem se je tudi sama kot igralka morala spopasti in najti pravo ravnovesje med bolečino in ohranjanjem človeške topline, ki jo gledalci še vedno prepoznajo v njenem liku.