Gaja Filač o srečanju z oboževalci: vsi so jo spraševali samo eno stvar

Na ALEJI SKY so oboževalci serije Skrito v raju prišli na svoj račun. Glavni igralci priljubljene serije so se zbrali, da bi spoznali nekaj najbolj zvestih gledalcev, na koncu pa jih je presenetilo, koliko ljudi jih je prišlo spoznat, se z njimi fotografirat in na hitro poklepetat. Kot je po dogodku povedala glavna igralka Gaja Filač, je nad odzivom navdušena in izdala je, kaj so jo obiskovalci dogodka največ spraševali.

Serijo Skrito v raju lahko na POP TV spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri.

Gaja Filač, ki jo lahko v seriji Skrito v raju spremljamo kot Laro Dolec, se je v četrtek v družbi 16 soigralcev odpravila na ALEJO SKY, kjer smo organizirali prav poseben dogodek za oboževalce. Na dogodek je prišlo ogromno oboževalcev in oboževalk, ki so komaj čakali, da bodo zagledali svoje najljubše igralce in igralke ter se z njimi fotografirali in vsaj malo poklepetali.

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert







Igralci serije Skrito v raju na dogodku za oboževalce. icon-picture-layer-2 1 / 5

Kakšni občutki so, ko te pričaka toliko ljudi? "Nori občutki. Zelo sem bila presenečena, bilo je zelo vznemirljivo, hkrati sem bila kar malo prestrašena, ker sem vedela, da ne bom mogla uresničiti želje vsem tem, ki so prišli zaradi nas. V splošnem pa zelo lepa izkušnja," je za 24ur.com povedala Gaja, Matej Zemljič pa je povedal, da se je počutil kot športnik: "Toliko ljudi res nisem pričakoval. Takih strastnih oboževalcev, počutim se, kot da sem športnik, ki je dobil zlato medaljo na olimpijskih igrah in imam sprejem na Kongresnem trgu. Igralci ponavadi tega nismo deležni in mislim, da je to tak dogodek, ki mi bo za vedno ostal v spominu."

Priljubljenost na višku, vprašanje samo eno Pred dogodkom na ALEJI SKY so igralci zaradi družbenih omrežij vedeli, da je serija priljubljena, niti približno pa si niso predstavljali, da je tako. "Občutila sem na način, da sem na družbenih omrežjih dobila več nekega odziva. Da sem ugotovila, da me zunaj na ulici ljudje bolj prepoznajo. Ni pa bilo tako, da bi rekla, da je moje osebno življenje ogroženo, da ne bi mogla več normalno iz stanovanja ali kar koli. Niti si nisem predstavljala, da lahko pri nas obstaja takšna evforija zaradi serije, ampak tole me je danes prepričalo v nasprotno. Če si ob pravem času na pravem mestu, se lahko zgodi tudi to."