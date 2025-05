Gaja Filač spet med oboževalce: Naporno bo, a se veselim

Oboževalci bodo ponovno lahko srečali svoje najljubše junake serije Skrito v raju, ki jo lahko ob večerih spremljamo na POP TV. Tokrat se bodo Gaja Filač, Matej Zemljič in ostali igralci z oboževalci družili v ljubljanskem Cityparku. Gaja priznava, da se dogodka veseli, čeprav s kančkom treme: "Veselim se, čeprav vem, da bo tudi zelo naporno," pravi z nasmehom. Na vprašanje, ali je pripravljena na nešteto podpisov in fotografij, hudomušno doda: "Niti ne. Ampak včasih je treba enostavno skočiti v morje in plavati."