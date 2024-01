Gaja Filač: To je bilo popolno delovno okolje

Že to pomlad na POP TV prihaja Skrito v raju, nova slovenska originalna serija, v kateri bosta zablestela Gaja Filač in Matej Zemljič. Snemanje serije je bilo razpeto med Ljubljano in hrvaškim Novigradom, in kot je Gaja povedala v intervjuju, je bilo to delovno okolje popolno. Imeli so morje, sonce, skupaj so živeli, se povezali, kot se sicer morda niti ne bi mogli.