Gajo Filač oboževalci zasuli z darili

Ne pozabite! V ponedeljek, 20. maja, nas ob 20. uri na POP TV čaka veliki zaključek prve sezone serije Skrito v raju!

Ne samo, da je Gajo Filač in njene prijatelje iz serije Skrito v raju na dogodku na Aleji Sky pričakala množica kričečih oboževalcev, Gaja je dobila tudi darila.

Največ je bilo risbic, ki so Laro neskončno razveselile. "Dobila sem čudovito risbico, takšno mavrično. Verjamem, da jih Lara spominja na to mavrico, torej barvita, živa. Žal zadaj ni nič napisano, ampak so pa narisani srčki. Hvala punčki, ki je narisala to slikico. Dobila pa sem še tempere na platnu, in sicer od Maruše. Tole je čudovit spomin, ki bo verjetno pristal na steni moje sobe. Platno je v obliki srčka, kar izraža njeno ljubezen, tako sem si to interpretirala. No, dobila sem pa še metuljčka. Spet risbica in vse je v svetlo vijoličastih barvah."