Hrvaški igralec Matino Antunović: V Ljubljani sem se počutil kot rock zvezda

In kaj na vse to poreče nasmejani Dalmatinec? "Presenečen sem. Na Hrvaškem živim v popolnoma drugi realnosti. Tam nimam občutka, koliko je serija priljubljena in ali je sploh priljubljena. Prvo presenečenje, ki sem ga doživel, je bilo, ko sem stopil iz avta v Ljubljani, saj so me takoj prepoznali in nekaj ljudi je začelo klicati za mano 'Dino, Dino. Dino' in me prosilo za fotografijo," je povedal za 24ur.com in dodal, da se je v trenutku, ko so začeli kričati ime njegovega lika, počutil kot rock zvezda.

"Moja sramežljiva narava je zelo lepo reagirala na vse to in počutil sem se kot neka rock zvezda, ko da sem član Beatlov ali zasedbe Rolling Stones. Zelo kul. Morda bi se na to celo lahko navadil." (smeh)