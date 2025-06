Igralci serije Skrito v raju do zadnjega kotička napolnili Maribor!

Samo še nekaj dni nas loči do konca serije Skrito v raju, ki je zaznamovala življenje tako igralcem kot tudi njihovim največjim oboževalcem. A še preden bo na POP TV predvajan zadnji del, so se slovenski zvezdniki oglasili še v nabito polni nakupovalni destinaciji Europark v Mariboru, kjer so se srečali z zvestimi gledalci, delili avtograme, se fotografirali in odgovarjali na njihova vprašanja.

Dogodek je imel tudi dobrodelno noto – igralci in oboževalci so skupaj zbirali denar za tiste družine, ki si težje privoščijo počitnice. Veriga dobrih ljudi je od leta 2019 do danes pomagala že 4400 družinam, v lanskem letu so na počitnice peljali 2600 otrok.

Nekaj ur pred samim začetkom so se v mariborskem Europarku že zbirale družine, ki so želele v živo spoznati svoje najljubše televizijske junake, ki so tudi tokrat prišli v velikem številu. Matej Zemljič, Primož Vrhovec, Mei Rabič, Žiga Udir, Aleksandra Balmazović, Vesna Ponorac, Nina Rakovec, Matino Antunović, Mila Peršin, Aleš Valič, Patrik Novak, Alen Šalinović, Uroš Smolej, Bojan Maroševič in Gaber Trseglav so vkorakali na oder ob bučnem petju naslovne pesmi, veseli, da se bodo lahko še zadnjič skupaj z gledalci poklonili seriji, na katero so upravičeno zelo ponosni. Čeprav se srečanja zaradi poti v Novi Sad, kjer je prejela prestižno nagrado, Gaja Filač ni udeležila, pa je dejala, da ji je naklonjenost gledalcev skozi obe sezoni veliko pomenila.

Kar nekaj igralcev je na srečanje prišlo prvič, kot na primer Uroš Smolej, Žiga Udir, Vesna Ponorac, Bojan Maroševič in hrvaški igralec Alen Šalinovič. So jih "stari mački" pripravili na to, kaj jih čaka? "Rekli so, da bo noro in res je. Neverjetno je, da je ena slovenska serija požela toliko pozornosti," je zbrani množici povedal Uroš Smolej, z njim pa se je strinjal tudi Žiga Udir: Tudi jaz nisem tega pričakoval. Neverjetno me veseli, da vam lahko pričaramo tak nasmešek na obraz. Hvala, ker ste prišli, in vesel sem, da lahko to delim z vami."

Igralci so na dvournem druženju zaupali tudi, kaj jim je najbolj ostalo v spominu s snemanja. Matej se je spomnil trenutka, ko so si sposodili sup in se odpeljali gledat sončni vzhod. Oboževalka iz občinstva pa jih je tudi vprašala, kaj bodo najbolj pogrešali. Odgovor igralcev je bil skoraj soglasen: "Ekipo, soigralce in vse vas!" "Zelo lepo je videti vse te ljudi. Mislim, da smo res osrečili vse in vsem podelili avtograme, tako da njihovo srce je polno, naše pa tudi," je takoj po srečanju povedal Matej Zemljič. Igralci so se strinjali, da je Meet & Greet izkušnja, ki jim bo ostala v spominu za vedno, hkrati pa so obujali spomine, preden se v torek, 10. junija, na POP TV predvaja še zadnji del. "Res smo se imeli lepo, vidi se, kako smo se zabavali in uživali, in to je naredilo serijo nepozabno," je povedala Nina Rakovec. "Veliko smo doživeli skupaj, veliko so doživeli tudi gledalci in lepo je, da smo zaključili skupaj," pa je svoje misli strnil Zemljič, ki vse vabi k ogledu zadnjih treh delov serije Skrito v raju.