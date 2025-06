Igralci serije Skrito v raju prihajajo v Europark Maribor

V sredo, 4. junija, ob 17. uri bodo igralci obiskali nakupovalno destinacijo Europark, kjer se bodo srečali s svojimi oboževalci, podpisali kakšen avtogram in podelili zanimivosti iz zakulisja. Matej Zemljič, Gaja Filač, Aleš Valič, Nina Rakovec, Aleksandra Balmazović, Mila Peršin, Žiga Udir, Primož Vrhovec, Mei Rabič, Patrik Novak, Alen Šalinović, Matino Antunović in Vesna Ponorac se veselijo, da se bodo še zadnjič skupaj z gledalci poklonili seriji, ki je tudi njim spremenila življenje.

"Ne vem, kaj me čaka, ampak se veselim. Zelo se veselim otroških obrazov, nasmejanih ljudi in tega, da se jim malo približamo in skočimo iz televizije vsaj za en trenutek," je povedala Nina Rakovec. Pridružuje se ji tudi Matej Zemljič, ki pravi, da je zelo vesel, da imajo priložnost obiskati še štajersko prestolnico.

Veseli in ponosni smo, da bomo v Europarku, največji nakupovalni destinaciji severovzhodne Slovenije, gostili igralsko zasedbo priljubljene serije Skrito v raju. Po izjemnem odzivu obiskovalcev v Cityparku, kjer se je zbrala množica navdušenih oboževalcev, z veseljem pričakujemo nepozaben dogodek tudi v Europarku – še posebej zato, ker bo to ena zadnjih priložnosti za srečanje z igralsko zasedbo pred zaključkom serije, je povedala Simona Mandl, center managerka Europarka, in dodala: Verjamemo, da bo tudi to srečanje prav posebno doživetje za vse oboževalce, ki bodo svoje najljubše igralce srečali v živo, pokukali v zakulisje serije in skupaj z nami ustvarili topel spomin na serijo, ki je mnogim polepšala večere pred malimi ekrani.

Če ste tudi vi med številnimi gledalci, ki se vsak večer na POP TV veselite novih zapletov v raju, sredinega Meet & Greeta ne smete zamuditi. V sredo, 4. junija, ob 17. uri pridite v Europark in skupaj z igralci zapojte pesem, ki smo si jo zadnje leto peli vsi.