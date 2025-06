Igralci Skrito v raju se poslavljajo: 'Samo ljubav' za vse vpletene

10. junij je dan, ko se poletna romanca serijo Skrito v raju konča. Na POP TV bomo nocoj lahko spremljali še zadnji del druge sezone in s tem tudi zadnji del celotne zgodbe o Marku, Lari, kampu Paraiso in vseh likov, ki so se nam za vedno vtisnili v spomin. Nekateri igralci so se na družbenih omrežjih poslovili od tega popotovanja in tudi od svojih likov.