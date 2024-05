Igralci Skrito v raju že nestrpno čakajo, da spoznajo oboževalce: Vabljeni!

Slovenska serija Skrito v raju na POP TV je to pomlad očarala gledalce različnih generacij, glavni igralci pa so postali junaki mnogih. Oboževalci imate edinstveno priložnost, da na enem mestu spoznate kar nekaj igralcev, ki so vsak večer z vami na televizijskih zaslonij. Danes, v četrtek, 9. maja, ob 17. uri bo namreč na strehi Aleja Sky potekalo posebno srečanje z glavnimi igralci. Pridite, naredite sebek in poklepetajte z vašim najljubšim igralcem ali igralko!