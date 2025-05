Junaki serije Skrito v raju osrečili svoje oboževalce!

"Tresem se," so se strinjali igralci takoj po koncu meet & greeta. Pričakovali so namreč kar nekaj ljudi, ampak ob pogledu na zbrano množico je adrenalin preplavil tudi njih. Ko so se Matej Zemljič, Aleš Valič, Sabina Kogovšek, Blaž Valič, Melani Mekicar, Mila Peršin, Vesna Pernarčič, Gaber Trseglav, Nina Rakovec, Bernarda Oman, Primož Vrhovec, Aleksandra Balmazović in Patrik Novak spustili po tekočih stopnicah v ljubljanskem Cityparku, so oboževalci začeli na ves glas kričati od veselja in navdušenja. Manjkala je glavna igralka Gaja Filač, ki je na žalost zbolela, zato je voditeljica Ota Širca Roš povabila vse prisotne, da ji za videočestitko v en glas sporočijo: "Gaja, pogrešamo te!" . Nad odzivom oboževalcev je bila navdušena tudi Ota: "Uau, še jaz imam kurjo polt!"

A igralci so se v dveh urah fotografirali s čisto vsemi, ki so prišli, in znova dokazali, da ostajajo dostopni ter hvaležni za podporo, ki jim jo občinstvo izkazuje že od začetka predvajanja serije na POP TV. "Ne spomnim se, da bi katera serija dobila toliko pozornosti in da bi me ljudje tako ustavljali na ulici," sta se strinjala veterana slovenske igre, Aleš Valič in Bernarda Oman, ki sta bila del igralske zasedbe v kar nekaj lokalnih serijah. Oboževalci serije so prišli iz vse Slovenije, da bi lahko objeli svojega najljubšega igralca, najzvestejši pa so na srečanje čakali že dve uri pred samim začetkom. "Jaz sem vesela, ko vidim, da so ljudje nasmejani, in danes je bilo tukaj res veliko nasmejanih obrazov," je dodala Zala Djuric.