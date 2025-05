Junaki Skrito v raju se vračajo med oboževalce: kje jih lahko spoznate?

"Izjemno se veselim ponovnega srečanja z vsemi oboževalci! Še posebej se veselim, ker se bomo srečali ne samo v Ljubljani, ampak tudi v Mariboru. Komaj čakam, da po dolgem času spet vidim svoje soigralce – slišim, da pridejo skoraj vsi!" je navdušeno povedal Matej Zemljič, eden glavnih obrazov serije, ki mu je lanskoletno druženje ostalo v posebnem spominu.

Tudi preostala igralska zasedba se z navdušenjem spominja prvega meet & greeta za katerokoli slovensko serijo, ko je bila zelenica na Aleja Sky polna do zadnjega kotička in so se glasni vzkliki slišali še daleč naokrog. In z velikim veseljem so se tudi tokrat odzvali povabilu.