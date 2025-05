Junaki Skrito v raju v četrtek prihajajo v Citypark!

Serija Skrito v raju je s svojo pristnostjo, zgodbo in karizmatično igralsko zasedbo osvojila srca slovenskih gledalcev. Čez nekaj dni bodo lahko gledalci svoje junake spoznali še v živo. Že ta četrtek, 22. maja, ob 17. uri namreč v ljubljanski Citypark prihajajo Gaja Filač, Matej Zemljič, Aleš Valič, Zala Djuric in ostala igralska zasedba, ki bo v sproščenem vzdušju odgovarjala na vprašanja, delila avtograme in naredila kakšno fotografijo.