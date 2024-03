Kakšen otrok je bil Matej Zemljič?

"Bil sem zelo miren, obenem pa nagajiv," je sebe kot otroka opisal simpatični igralec Matej Zemljič, ki ga lahko od ponedeljka do petka na POP TV gledamo v seriji Skrito v raju. Ob tem nam je pokazal nekaj svojih otroških fotografij in vprašali smo ga, ali si je vedno želel postati igralec.

"Odkar pomnim, je bila želja postati igralec. To me je v nekem obdobju zelo žrlo, saj nisem in nisem našel plana b. Starši so me svarili, da na sprejemnih izpitih na AGRFT sprejmejo le peščico vpisanih, a na srečo sem jih opravil v prvem poskusu," je za 24ur.com povedal Matej.

In njegove najljubše televizijske vsebine, ko je bil majhen? "Zelo sem rad gledal risanke, med ljubšimi so mi bile Cofko cof, Tabaluga, pa Želodko superca. To so bile risanke moje generacije. Sem se pa že v otroštvu navdušil nad gledališčem. Komaj sem čakal vsako zimo na obdarovanje Dedka Mraza. Bolj kot darila sem se veselil predstave pred tem. Ko sem opazoval igralce na odru, sem samo sanjal, da bom enkrat to počel tudi jaz."

