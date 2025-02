Kdo je dojenček, ki v Skrito v raju igra Dinovega in Saškinega sina?

Pogovarjali smo se z mamico malega Daneta, ki je v drugi sezoni serije Skrito v raju upodobil Saškinega in Dinovega sina Tonija. Mamica Špela je povedala, da je bil v času snemanja njen sin star tri mesece in da je bila izkušnja čudovita. Kako je sploh prišlo do sodelovanja s produkcijo, ki je posnela serijo? "Znanka, ki dela v produkciji Idejalisti (produkciji, ki je snemala Skrito v raju, op.a.), je izvedela, da sem rodila in me je vprašala, če bi bili za to. Ker je naša družina že sodelovala pri različnih snemanjih in sem malo že vedela, kako to vse poteka, sem se odločila za sodelovanje. Pa seveda zato, ker je ena nova izkušnja in me je zanimalo, kako poteka snemanje ene takšne serije," je za 24ur.com povedala mamica Špela.

Povedala je, da snemanje za malega Daneta sploh ni bilo stresno, da je bilo v tem smislu bolj stresno zanjo: "Bolj je bilo stresno zame, ker moraš kot starš loviti te časovne roke – kdaj bo spal, kdaj bo jedel ... Ampak je bila celotna ekipa res razumevajoča in so se zelo potrudili, da nam je bilo kar se da lepo. Tudi če je Dane prej zaspal, so vsi zapustili studio in od vseh sodelujočih zahtevali tišino, da je imel Dane mir. Tekom snemanja, sva se na primer z Danetom zunaj sprehajala in šele, ko je bila celotna scena postavljena, so nas poklicali, tako da smo res prišli zadnji moment in nismo čakali."

Dodala je, da sta se z Milo lepo ujeli in da ji je na začetku pokazala, kako mora Daneta držati v naročju in kot je povedala Špela, se je mlada igralka hitro navadila vloge mamice. "Morem reči, da je bila lepa mamica in je lepo skrbela zanj. Med samimi kadri in pavzami sem ga pa kar sama prevzela."

Ko so si skupaj ogledali prvi del serije Skrito v raju, je bilo zanimivo spremljati, saj so skupaj obujali spomine. Dane je zdaj star dve leti in kot je povedala Špela, si želi za spomin ohraniti kakšen posnetek, da ga bo lahko pokazala sinu, ko bo malce večji: "Nima veliko dojenčkov te priložnosti, da ga gleda vsa Slovenija."

Špela je trenutno drugič noseča, tako da morda Danes ne bo edini igralec v družini, saj bodo morda iskali novega dojenčka za novo serijo, ki jeseni prihaja na POP TV. Serijo Skrito v raju lahko spremljate med ponedeljkom in petkom ob 20. uri na POP TV.