Kdo je Špela Škofic, ki je upodobila zapeljivko Pio?

Ne zamudite finala serije Skrito v raju nocoj na POP TV ob 20. uri!

"Pio dojemam kot živahno in lahkotno osebo. V življenju nima velikih skrbi ali dilem, kar se kaže v njeni odprtosti in sproščenosti," pravi Špela Škofic o svojem liku. Čeprav je Pia zapeljiva in ne ravno najbolj dobrodošla s perspektive gledalcev, ki navijajo za Laro in Marka, ima pomembno vlogo.