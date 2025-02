Gaja o Lari in Marku: Ne vem, mogoče pa postaneta najboljša prijatelja

Oba se strinjata, da je domača produkcija zelo pomembna tako za gledalce kot igralce. "Pomembno je, da imamo domačo produkcijo, zato da se lahko med drugim tudi mi, igralci, razvijamo. Je pa tudi gledanost dokazala, da so domače vsebine še vedno najbolj gledane, in lepo je, ko gledalcem v dnevne sobe prinesemo slovenski jezik, slovenske vsebine, ki se dogajajo v slovenskem okolju in so relevantne za nas. Mislim, da imamo vsi nekaj od tega, tako gledalci kot ustvarjalci," je povedal Matej, ki dodaja, da je več kot pripravljen na novo sezono.

Zdaj vem, kaj me čaka, je povedal, ko smo ga vprašali, če je pripravljen na nov val norije oboževalcev serije: "Mi je pa prijala tudi polletna pavza, je pa zdaj nastopil čas, ko si tudi sam želim videti, kaj smo ustvarili, gledalci pa se druge sezone še bolj veselijo kot mi."

Povedal je, da so ga zadnjega pol leta čisto vsi spraševali, kdaj bo druga sezona, ne le oboževalci ali prodajalke v trgovinah in na tržnicah, tudi sorodniki. "Še preden so me vprašali, kako sem, so me najprej vprašali, kdaj bo druga sezona," je v smehu povedal Matej in dodal, da so ga otroci v lutkovnem gledališču, kjer igra, kar iz občinstva spraševali, kdaj bo druga sezona Skrito v raju.

Druga sezona se začne že v ponedeljek, 17. februarja, ob 20. uri, na POP TV!