Matej Zemljič o srečanju z oboževalci: Spremljala sta me dva varnostnika

22. maja ob 17. uri bo v ljubljanskem Cityparku potekal veliki meet & greet s priljubljenimi obrazi serije Skrito v raju. Z oboževalci se bodo družili Matej Zemljič, Gaja Filač, Aleš Valič, Sabina Kogovšek in drugi. Matej pravi, da že komaj čaka, da se ponovno podruži z oboževalci, in dodaja, da upa, da bo letos lahko podelil še več avtogramov in selfijev.

Matej Zemljič FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Zelo se veselim, predvsem ker sem bil lani res presenečen nad tako lepim in velikim odzivom," je povedal Matej Zemljič. "Veselim se, da bomo to letos ponovili – še posebej zato, ker je ogromno ljudi ostalo brez avtograma in selfija. Upam, da bo letos več priložnosti za druženje in da bo več časa. Veselim se pa tudi vseh svojih soigralcev, ki jih bom videl po zelo dolgem času."

Skrito v raju FOTO: POP TV icon-expand

Spomini na lansko srečanje z oboževalci so še vedno živi – in kar malo filmski: "Verjetno sem si najbolj zapomnil to, da sem šel domov z dvema varnostnikoma, ker so oboževalci zabarikadirali službeni vhod, kjer smo imeli kot ekipa neke vrste bazo. Poklicali so mi taksi na požarne stopnice, in ko sem prišel dol, so ljudje planili iz avtomobilov, poskušali priti do mene. Ko sem se usedel v taksi, je na zaslonu pisalo: Pozor, vstopila bo zelo znana oseba!' To mi je bilo tako bizarno." (smeh)

Igralci serije Skrito v raju na dogodku za oboževalce. icon-picture-layer-2 1 / 5

Matej priznava, da ga gledalci serije pogosto ustavljajo tudi med pavzo snemanja – a zdaj dobiva še več pohval: "Pozitivno sem presenečen, kako je serija sprejeta. Najlepši odzivi so tisti, ko mi ljudje povedo, da jih je serija povezala kot družino. Da se zvečer zberejo pred televizijo brez telefonov. To se mi zdi čudovito." In kaj je najpogostejše vprašanje, ki ga dobi? "Kako se bo serija končala. (smeh) Takrat se lepo izmuznem in rečem, da imam zelo strogo pogodbo s POP TV-jem – in potem mi dajo mir."