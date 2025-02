Matej Zemljič o težkih snemalnih pogojih: Vsaka scena je bila boj s telesom

"Prizori na sodišču niso bili preizkušnja le za Marka, ampak tudi zame. Premagala me je vročina, znoj je premočil kostum, ekipa ga je med odmori skušala sušiti. Vsaka scena je bila boj s telesom, a adrenalin me je gnal naprej. Kljub bolezni in izčrpanosti je bil to zadnji snemalni dan – in prav zato mi bo za vedno ostal v spominu," je Matej Zemljič zapisal ob galeriji fotografij s snemanja prvih epizod druge sezone.

Zemljič v seriji upodablja Marka, ki se po razkritju tragične resnice iz prve sezone znajde v težkem položaju. Prizori na sodišču, kjer njegov lik doživlja vrhunec čustvenega boja, so bili zahtevni tako igralsko kot fizično, saj so jih snemali v neizprosnih vremenskih razmerah. Kljub izzivom pa se je ekipa uspešno prebila skozi naporen snemalni urnik in poskrbela za prepričljive prizore, ki bodo gledalce prikovali pred zaslone.

Skrito v raju spremljajte od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.