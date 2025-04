Mateju Zemljiču zaradi treningov kostum pretesen

"Pred nekaj dnevi sem na svojem Instagramu objavil fotografijo zgoraj brez in me je po objavi te fotografije klicala kostumografinja te predstave, da moram nujno priti na pomerjanje, ker da mi bo kostum premajhen. Sam sem jo prepričeval, da mi bo prav, in potem se sem vseeno odpravil v šivalnico in mi res ni bil prav," v smehu pove Matej Zemljič za 24ur.com.

Mateja sicer vsak večer med tednom spremljamo v naši seriji Skrito v raju, a Matej je igralec tudi v Lutkovnem gledališču, kjer igra v predstavi Čarovnik iz Oza. "Kostum mi bodo zdaj malce razširili, dodali elastičen material pri rokah in ramenih, tako da mi bo spet prav. Imamo pa predstavo že naslednji teden," doda Matej.