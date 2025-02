Melani Mekicar: Ne vleče me v tujino, rada sem v Sloveniji

Nasmejana plavolaska Melani Mekicar je v seriji Skrito v raju upodobila Larino najboljšo prijateljico Nino, ki velja za sproščeno, nasmejano in avanturistično. Svetovljansko Nino nenehno vleče v tujino, vrača se v Španijo, kjer študira in zdi se, da nikakor nima miru. In Melani? Pravi, da sama ni takšna. Rada kdaj kam odpotuje, a se še raje vrne domov. Doma je najlepše, pravi igralka.