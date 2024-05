Melani Mekicar se bo z igralsko zasedbo serije Skrito v raju spoznala z oboževalci

Melani Mekicar, ki je del igralske zasedbe serije Skrito v raju, se bo skupaj s preostalimi člani igralske zasedbe spoznavala in družila na dogodku, ki bo namenjen njihovim oboževalcem, da bodo lahko pobližje spoznali igralce, ki jih gledajo na malih zaslonih. Kot nam je povedala, se v tem času, odkar se serija predvaja na POP TV, odziva tudi na ime Nina, kakor je ime njenemu liku, na ulici pa jo prepozna vedno več ljudi.

"Lahko hodim po ulici, kjer pa me zagotovo pozna več ljudi, se obrne za mano ali si med seboj prišepnejo besede 'Skrito v raju' in 'Nina'," je povedala Melani, ki je dodala, da je srečna, da igra dober lik, saj imajo njeni kolegi, ki igrajo bolj zlobne like, lahko imajo drugačne izkušnje."Že mene mnogi sprašujejo, kje imam pa Dina?" je še povedala in ob tem omenila še en lik iz serije.

Igralci se bodo 9. maja družili z oboževalci, nas pa je zanimalo, kako se zvezdniki serije na to pripravijo."Nisem se zares še nič pripravljala, se pa veselim, da bomo v živo debatirali z ljudmi, ki gledajo serijo, da nam povejo, kaj jim je všeč oziroma jim ni, kaj jih je pritegnilo, zelo pa se veselim, da bom znova videla ekipo, ker se od snemanja zares celotna ekipa ni sestala," je povedala Melani, ki se takšnega srečanja še ni udeležila, ob tem pa priznala, da bi si sama želela spoznati pevko Taylor Swift.