Melani Mekicar: V prihodnje si želim še več igranja

Nasmejana plavolaska Melani Mekicar je za 24ur.com povedala, kako se je počutila ob spremljanju prve sezone serije Skrito v raju, ki bo svoj veliki finale doživela že v ponedeljek, 20. maja. Pravi, da je pogledala skoraj vse epizode in da se z veseljem spominja dni, ko so se družili v hrvaški Istri in ustvarjali vsebino, ki je več kot očitno navdušila veliko Slovencev.

Ne pozabite! Jutri ob 20. uri na POP TV nas čaka še zadnje dejanje serije Skrito v raju.

Na dogodku v nakupovalnem središču Aleja Sky, kjer so oboževalci serije Skrito v raju lahko videli, spoznali in se fotografirali s svojimi najljubšimi igralci, je bila tudi Melani Mekicar, ki igra navihano Nino. Pravi, da je pričakovala, da bo prišlo nekaj ljudi, nikakor pa si ni mislila, da jih bo prišlo toliko: "Mislila sem, da bo nekaj ljudi, okoli 50, da se bomo malo poslikali, poklepetali. No, potem pa je bila malo drugačna zgodba, jih je bilo pa malo več kot 50."

Melani Mekicar, Matej Zemljč, Zala Djurić FOTO: POP TV icon-expand

Priznava, da je že pred tem dogodkom občutila, da je serija več kot očitno priljubljena, sploh na TikToku, kjer so mlajši oboževalci, ki ji pod videi nenehno pravijo Nina, kot je ime njenemu liku. "Večina komentarjev je 'Nina, Nina, kje imaš Dinota' in podobni. Dejansko da vsakič, ko grem ven v mesto, v trgovino, me vsaj eden ustavi ali pa se za mano dere 'Nina!'," je povedala Melani in dodala, da je zdaj njena prepoznavnost v Sloveniji drugačna, kot je bila prej, ko smo jo poznali kot televizijsko voditeljico: "Mislim, da je malo druga populacija, malo mlajša in zagotovo veliko več. Ima svojo moč ta žanr, nadaljevanke."

Melani, obdana z oboževalci. FOTO: Damjan Žibert icon-expand