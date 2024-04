Mila Peršin o vlogi Saške v Skrito v raju: Preveč ji pomeni mnenje drugih

Če spremljate serijo Skrito v raju, zelo dobro poznate Saško Kovač – punco, ki po kampu ob morju paradira v petkah in je vedno brezhibno urejena. Z igralko Milo Peršin, ki je stopila v njene visoke čevlje, smo preizkusili Saškine modne nasvete in nasvete brezhibnega ličenja, predvsem po načelu več je več.

OGLAS

Spremljajte Skrito v raju vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV, nove epizode pa si lahko dan prej ogledate tudi na VOYO.

Saško Kovač spoznamo kot punco, ki da veliko na svoj videz. Nikoli je ne vidimo brez ličil ali skrbno urejene frizure, njena želja pa je, da bi postala vizažistka. Mila Peršin, ki v seriji Skrito v raju upodablja ta lik, na začetku pravzaprav ni vedela, v kakšne čevlje stopa."Sama nisem vedela, kdo je Saška, dokler nisem prišla v masko, če sem čisto iskrena. Ko mi je maskerka Anja naredila povsem 'prevelika' usta, mi je obraz avtomatično zategnilo. Takrat sem ugotovila, kdo je Saška," je zaupala in dodala, da je sama njeno popolno nasprotje: "Ko moram nekam na hitro iti, kot je recimo na faks, večinoma nimam ličil." Tudi v tem, brez česa katera ne more zapustiti hiše, sta si popolnoma različni. "Saška ne more iz hiše brez črtala za ustnice, jaz pa brez vazelina," je zaupala igralka.

Naša novinarka Anastasija Jović je z Milo preizkusila tudi zadnji modni krik, po katerem posega tako Saška kot tudi ogromno mladih deklet in se imenuje optično povečevanje ustnic. "To naredi iluzijo," je prepričana Mila, ki pravi, da grimase, ki jo je ustvarila za lik Saške pravzaprav ne zna povsem opisati, a jo spominja, kot da bi imela botoks. Tega sicer ni imela, si je pa želela na Steinerjevo kliniko povečati ustnice. Zakaj Saška tako prisega na zunanji videz? "Toliko sledi tem modnim trendom, da se ji zdi, da to potrebuje, čeprav jaz mislim, da ne. Pa ne zato, ker je to moj lik, ampak zato, ker se mi je vedno zdelo, da je vsaka punca najlepša, takšna, kot je," je prepričana igralka. "Saška bi jim pa rekla, naj se samo dobro uredijo, ampak ne tega delati," je še dodala.

Mila Peršin FOTO: POP TV icon-expand