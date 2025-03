Mila Peršin: Pogrešala sem svoj lik Saške

Na POP TV je druga sezona serije Skrito v raju v polnem razmahu. Spet lahko spremljamo naše najljubše like in tudi tiste, ki so nam malo manj ljubi. Med liki, ki navdušujejo, je tudi Saška. Afnasto dekle, ki po kampu skače v visokih petah in upa, da jo bo Dino opazil, je moralo odrasti. Po tem, ko je zanosila in obdržala otroka, se je začelo njeno odraščanje, pravi Mila Peršin, ki jo je upodobila v seriji.