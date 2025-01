Na POP TV prihaja druga sezona Skrito v raju!

Serija je lansko leto Slovence prikovala pred televizijske zaslone, glavni junaki so postali najbolj zaželeni obrazi, naslovna pesem Skrito v raju pa je postala ena najbolj priljubljenih; na prvem meet&greetu katere koli slovenske serije jo je prepevala nepregledna množica ljudi. Pričakovanja pred drugo sezono so tako zelo visoka.

Zgodba Lare in Marka se je v prvi sezoni žalostno končala. Mark je namreč Lari priznal, da je z vodnim skuterjem povozil njenega očeta, skrušena Lara pa je končala njuno zvezo. Mu bo Lara lahko odpustila? Kaj nas čaka na začetku druge sezone? "Prihaja kar nekaj novih likov, ki bodo zelo pomešali štrene v drugi sezoni. Še vedno smo na morju, še vedno v kampu, se pa zgodba začne eno leto po koncu prve sezone. In v tem letu se je veliko zgodilo. Kaj natančno, boste pa izvedeli kmalu," je zaupal Matej Zemljič , ki igra v seriji Marka.

"Druga sezona nam je predstavljala še večji izziv, saj so bili odzivi naših gledalcev po prvi sezoni fenomenalni. S celotno ekipo smo si prizadevali zgodbo, like in produkcijo držati na ravni, ki jo gledalci od nas pričakujejo. Verjamem, da bo tudi druga sezona postregla z zanimivi zapleti in dih jemajočimi romancami," pravi urednik serije Dejan Krupić .

Glavna igralka Gaja Filač si medtem želi le, da bodo gledalci tudi novo sezono tako lepo sprejeli. "Da jih bo prav tako navdušila in da bo naša serija še vedno razlog za to, da se ob večerih družine skupaj zberejo pred ekranom in uživajo v druženju," pravi Gaja.

Za osvežitev spomina ...

Za vse, ki si želite osvežiti spomin na dogajanje v prvi sezoni, si lahko celo prvo sezono ogledate na VOYO. Lahko pa preberete tudi knjige, ki so bile napisane po seriji. Vsaka epizoda je namreč dobila svojo knjižno verzijo, ki vas bo s pisano besedo odpeljala v idilični kamp Paradiso, poln čustev in skrivnosti. Če bi radi spoznali junake, preden so se znašli v središču dogajanja, lahko preberete tudi posebno knjižno predzgodbo, ki so jo napisali ustvarjalci in ni bila nikoli posneta. "To je v resnici predpoletna zgodba in pripoveduje o dogajanju pred samim začetkom serije, še preden so se priljubljeni junaki in junakinje zapletli v vrtinec medsebojnih odnosov," pojasnjuje Boštjan Tadel, eden od ustvarjalcev serije.

Druga sezona je bližje, kot si mislite. Za vse neučakane pa je tukaj nekaj utrinkov, da se spomnite, kaj se je zgodilo v prvi sezoni in kaj prihaja v drugi.