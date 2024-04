Ne zamudi edinstvene priložnosti: spoznaj igralce serije Skrito v raju!

Že dolgo ni nobena slovenska serija gledalcev tako navdušila kot Skrito v raju, ki ni le dosegla pričakovanj ustvarjalcev, temveč jih je celo presegla. Že med ustvarjanjem serije smo s scenaristi imeli občutek, da bo ta zgodba nekaj posebnega. Seveda pa so režiserji, igralci in ostala ekipa oživeli te like ter serijo naredili zanimivo za različne generacije. "Navdušeni smo, da gledalci redno spremljajo serijo in se vsak večer vračajo v idilični kamp Paradiso," je povedal urednik serije Skrito v raju na POP TV, Dejan Krupić .

Srečanja se veselijo tudi igralci, saj bodo lahko prvič izmenjali nekaj besed s tistimi, ki vsak dan nestrpno pričakujejo nadaljevanje najbolj priljubljene serije te pomladi.

"Zanima me, kaj jih je pri seriji najbolj navdušilo in kateri prizor jim je ostal najbolj v spominu," se sprašuje Matej Zemljič, ki v seriji igra Marka Steinerja in dodaja: "Verjamem, da bo to res en lep dogodek, kjer bom po dolgem času videl tudi vse svoje soigralce." Kar nekaj časa je že namreč minilo, odkar so bili vsi skupaj zbrani na enem prostoru. "Tudi za nas bo to priložnost, da se spet vidimo in podružimo," je povedala Sabina Kogovšek.