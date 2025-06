Nina Rakovec: Upam, da skupaj narišemo čim več nasmehov

"Zelo rada pomagam, ker imam to srečo, da mi nič ne manjka. Zavedam pa se, da žal ni vsem tako. Če lahko vsaj enemu otroku polepšam poletje, sem naredila nekaj dobrega," pravi Nina Rakovec . Ob tem poudarja, kako pomembno vlogo imajo javne osebe pri ozaveščanju in spodbujanju k solidarnosti: "To je naša dolžnost. Naša prepoznavnost lahko doseže ljudi, ki nas morda začutijo in nam zaupajo – in takrat jih lahko povabimo, da skupaj z nami pripomorejo k boljšemu jutri."

Nina dobrodelnosti ne vidi kot enkratno dejanje, temveč kot način življenja. Pravi, da po svojih močeh redno daruje in se vključuje v podobne akcije: "Vsaka takšna pobuda me še dodatno navdihne. Vedno, kadar le morem, pomagam."

Ob obisku na prizorišču srečanja z gledalci pa je bila Nina – čeprav se jim v živo pridružuje prvič – polna pričakovanj: "Moram priznati, da sem kar vznemirjena. Ne vem, kaj me čaka, ampak se veselim! Veselim se nasmejanih otrok in vseh ljudi, ki nas gledajo in zdaj prvič srečajo v živo."

Zelo dragocen pa se ji zdi tudi stik z gledalci izven snemanja: "Največja nagrada je, ko te kdo ustavi na ulici in ti pove, da si ga s svojo igro ganil. To so tisti trenutki, ki štejejo."

In za vse, ki igralcev v Ljubljani niso uspeli spoznati? "Če ste v Mariboru – pridite! Še je čas, da nas ujamete in spoznate. Veselimo se vas!"