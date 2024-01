Nova slovenska serija Skrito v raju na POP TV od 5. februarja dalje

Stella Litou, izvršna direktorica CME Adria in direktorica Pro Plus, je zelo vesela, da je otvorila predpremierno predvajanje prvega dela serije Skrito v raju, ki so si ga ogledali člani ekipe, tako igralci kot ustvarjalci, ter izbrani povabljenci.

"V serijo je bilo vloženega ogromno enega dela," je povedala Gaja Filač, glavna igralka serije in dodala: "Nekajkrat smo imeli sicer težave z vremenom, a je bilo v veliki večini zelo prijazno do nas." Povedala je, da so se tekom projekta spoznali v vseh možnih situacijah in dodala, da so vsi imeli lepše in slabše dneve: "Če pa potegnem črto, je bilo z Matejem krasno sodelovati. Midva sva pri tem projektu kot zaljubljenca sodelovala že tretjič in očitno je nekaj na najini kemiji. Velik užitek je delati z njim, ker je velik profesionalec in se vsakega snemanja lotiva celotno." Gaja pravi, da je na serijo izjemno ponosna: "Ta serija je zelo lepo obogatila moje življenje. Zdi se mi čudovit projekt, za to serijo stoji čudovita ekipa in zelo sem ponosna na nas."

Režiser Nikolaj Vodošek pa je voditeljici Oti Širca Roš povedal: "Serija je res velik produkcijski zalogaj in zahteva veliko medsektorskega sodelovanja. Dobro je, da se obdaš z ljudmi, ki so profesionalci na svojem področju. Rad bi povedal, da smo bili super ekipa in da je vse skupaj veliko lažje, ko si obdan z ljudmi, ki vedo, kaj delajo in to radi delajo." Povedal je tudi, da je v ogledu prvega dela zelo užival in da je bil pozoren na prav vsako malenkost: "Zelo sem ponosen na serijo, res sem."

Urednik serije Dejan Krupić pa je povedal, da je izjemno vesel, da je ekipa tako ponosna, da je sodelovala pri snemanju serije: "Mislim, da so zgodbe zaživele skozi like in tudi skozi ekipo. Zelo sem vesel, da se delajo slovenske serije, s slovenskimi zgodbami in s slovenskimi igralci." Izpostavil je, da ne obstaja enotni recept, kako narediti uspešno serijo, je pa dodal, da je pomembno, da je v vsakem sektorju skupina ljudi, ki so zavzeti in so na koncu podpora eden drugemu. Poudaril je, da je najbolj pomembno, da ekipa dela kot eno. "Timsko delo vodi v sanjsko delo," pravi in dodaja, da so z veseljem lik Gaje naredili kot zavzeto okoljevarstvenico: "Danes je to tudi zelo kul in temu smo se posvetili, ker so to pomembne tematike."

Vsaka POP TV serija podpira produkcijsko ustvarjanje v slovenskem prostoru

Eksluzivno predstavitev serije je pospremila Stella Litou, izvršna direktorica CME Adria in direktorica Pro Plus: "S ponosom in velikim veseljem predstavljam v slovenskem prostoru novo originalno serijo Skrito v raju, s katero na POP TV znova potrjujemo našo zavezo podpori domači produkciji, domačim ustvarjalcem, ekipam, slovenskim igralcem, piscem in režiserjem. Dnevne serije so od nekdaj bile pozitivno sprejete od naših gledalk in gledalcev in verjamemo, da bo tudi serija Skrito v raju našla pot do njihovih src."