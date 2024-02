O likih serije Skrito v raju

Mark ima na prvi pogled vse, čeden študent medicine, ki izhaja iz ugledne in dobro situirane zdravniške družine. Ljubljanska srajca, ki marsikomu daje vtis vzvišenosti in nedostopnosti. Pred njim je, vsaj na videz, uspešna karierna pot na družinski kliniki. A se zdi, da je Mark trenutno to karierno pot obesil na klin . Na veliko razočaranje njegove povzpetniške in podjetne matere.

Preživljanje tega poletja v kampu ji prinese izkušnjo potapljaškega tečaja, dela, skrbi za okolje in novih ljubezenskih iskric. A pot do ljubezni vendarle ne bo tako enostavna.

Cinizem, za katerim se skriva, pa je zgolj fasada, za katero Mark skriva travmatično izkušnjo iz preteklosti. Spomin in občutek krivde ga nenehno razjedata, kar je tudi razlog, da se je za nekaj časa umaknil od študija, z namenom, da se s svojo izkušnjo dokončno sooči in jo premaga. Bo Lara do tega njegova pot ali ovira?

dr. Julija Steiner Kramarič (Sabina Kogovšek)

Julija je ambiciozna ženska, ki jih uspeh in ugled pomenita vse. Veliko stavi na zunanji videz in status, ki sta pokazatelj družbenega uspeha. Za svoje ideje in zastavljene cilje je pripravljena podirati marsikatere meje.

Je fina ljubljanska snobinja, ki sebe vidi kot visoko kultivirano izobraženko naprednih idej. Veliko stavi predvsem na to, kaj si o njej in njeni družini misli okolica, zunanji videz in vtis sta zanjo ultimativna pokazatelja statusa. Hkrati je tudi ženska, ki ne prizna zlahka poraza.

dr. Edvard Steiner (Aleš Valič)

Edvard je človek visokih moralnih načel. Zaradi svoje strokovnosti in pokončne moralne drže je med svojimi kolegi visoko cenjen in ima velik vpliv v slovenski javnosti. Družina mu pomeni veliko in to poletje želi še posebej uživati v družbi svojega vnuka Marka.

Edvard je zagovornik tega, da mora biti zdravstvo dostopno vsakemu in tukaj s hčerko Julijo prihajata do mnogih nesoglasij in nepremostljivih nasprotij. Do svojih vnukov Marka in Ele je Edvard razumevajoč in pozoren dedek, predvsem Ela je njegova ljubljenka. Zdi pa se mu, da Julija od svojih otrok zahteva preveč.

Med brezskrbnim uživanjem v poletju ga spomini pogosto odnašajo tudi k pokojni ženi Mileni, ki je umrla zaradi zahrbtne bolezni pred desetimi leti. Parcela v kampu, ki jo je kupil skupaj z njo, je tako njegov srečen spomin na preteklost, ki je ni več moč oživiti nikoli več.

DAVID KRAMARIČ (Blaž Valič)

Julijin mož in Markov očim je zadržan, introvertiran inženir z izrazito kreativno žilico. V svoji karieri si je ustvaril tolikšen ugled, da zadnja leta lahko zelo dobro živi kot samostojen razvijalec in visoko specializiran svetovalec. Doma ima mir in zato tudi večinoma dela kar od doma v svojem minimalno urejenem kotičku. Ob delovnikih se zelo veseli kosil s hčerko Elo, ki jih pripravlja z veliko ljubeznijo.

ELA KRAMARIČ (Mei Rabič)

Dvanajstletna Ela je vzorna učenka in ubogljiv otrok. Njena ambiciozna mama jo drži na kratko, saj si želi, da njena hčerka uspe v življenju, seveda po njenih merilih. Ela se najboljše počuti, kadar je sama z očetom, pa tudi z Edvardom in Markom. Ela in Mark imata krasen odnos starejši brat – mlajša sestra, Mark jo pogosto tudi ščiti pred Julijo, kadar gre preko meje.

JANA DOLENC (Tanja Potočnik)

Po izgubi moža je Jana predvsem zelo zaščitniška do Lare. Zanjo namreč želi najboljše, zato tudi obišče kamp, kar za Laro deluje obremenjujoče. Jana je sicer uspešna ilustratorka, ki svoje inspiracije išče med Ljubljano in kampom Paradiso.

Po moževi smrti je Jana prepričana, da je umrl tudi del nje. Pred bolečino izgube se je zatekla v delo in skrb za njuno edinko, kar je za Laro precej obremenjujoče, saj mama stoji na poti njene odraslosti.

V njunem odnosu želi, ker jo ima zelo rada, biti karseda obzirna, da bi lahko svoje življenje živela čim bolj po svoje.

NADA BUČAR (Aleksandra Balmazović)

Janina sestra Nada ima izpolnjujočo kariero, s ključnim poslanstvom pomagati sočloveku in to počne v družini, poklicu in tudi drugod.

Je topla, čuteča ženska, odprta in strastna. Jani in Lari je bila v izjemno oporo in pomoč ob smrti Blaža in tudi v obdobju po njej. Pristen odnos ima še posebej z nečakinjo Laro, ki jo spodbuja pri njenih ambicijah in željah po osamosvojitvi.

RENATO STRAŽAR (Primož Vrhovec)

Renato je nekdanji obveščevalni agent Sove, ki pa v svoji karieri ni napredoval. Zato se je nedolgo nazaj odločil, da bo sam svoj šef, in odprl podjetje za varnostno svetovanje. V zgodbo se vpleta kot vohun družine Steiner, prav zaradi sprejemanja novega zdravstvenega zakona. Pri tem imajo njegove informacije ključno vlogo.

INES STRAŽAR (Sandra Debelak)

Ines je Renatova partnerka in velnes podjetnica, ki veliko da na videz in položaj. Svoj odnos z Renatom si želi nadgraditi z otrokom, za katerega si neizmerno prizadeva, a v svojih prizadevanjih naredi usodno napako.

FRANK KOVAČ (Gaber Kristjan Trseglav)

Dobrodušni mesar, strokovnjak na svojem področju, ki ga v življenju vodi njegova žena. Njegova Meri je njegov sonček in nadvse jo obožuje. Je zaveden kleni Slovenec, ki rad kaj dobrega domačega poje in ima rad narodnozabavno glasbo.

Preprost možakar, topel in šaljiv, z eno majhno napako. Kljub temu, da s priljubljeno ljubljansko butično mesarijo dobro služi, je še zmeraj izredno skop. Vsako leto podira lastne rekorde v tem, kako malo zapravi za počitnice.

MERI KOVAČ (Vesna Pernarčič)

Meri v družini Kovač nosi hlače in tudi najbolj radovedna očala celotnega kampa. Obožuje Frenka in njuni prepiri so precej kratkotrajne narave zaradi Merijinega zapravljanja in še večkrat zaradi njenega vtikanja v druge zadeve. Vsakič se prav tako zelo hitro tudi pobotata.

Meri je glasna in živahna opravljivka, glavna tračarka v kampu, ki vedno brezkompromisno izrazi svoje mnenje in se brez zadržkov vtika v druge, a ima v resnici dobro srce. Iskreno ljubi moža in svoja otroka, ponosno pove, da sta s hčerko Saško najboljši prijateljici.

SAŠKA KOVAČ (Mila Peršin)

Saška je živa podoba svoje mame Meri. Sta najboljši prijateljici in zaupata si prav vse. Predvsem vse podrobnosti vseh prisotnih v kampu. Je glasna, rada pleše, zna pa prav tako biti precej vsiljiva. Njena ambicija je postati vizažistka in uspešna vlogerka za ličila.

Že od otroških let je zaljubljena v Dina, ki ji je lansko poletje le namenil nekaj pozornosti. Zato si dela utvaro velike ljubezenske zgodbe. A na prvi pogled vse le ni tako enostavno.

KEVIN KOVAČ (Patrik Novak)

Dvanajstletni Kevin je šolski primer paglavca, nabritega "mulca" s polno energije, ki dirja po kampu kot raketa in nenehno išče priložnosti za nove lumparije. Njegova simpatičnost in ljubek pogled (izpopolnjen do potankosti) ga večinoma rešujeta iz večjih težav, kar pa ne pomeni, da odraslim v kampu ne "kravžlja" živcev.

HRVOJE HRVATIN (ALEN ŠALINOVIĆ)

Hrvoje je lastnik istrskega kampa, v katerega zahajajo protagonisti naše serije. Je glasen, zgovoren Istrijan, ki se zelo rad tudi pošali. Njegovi pavšalisti so kot njegova druga družina. Poseben status gosta ima prav Edvard, ki v kamp tudi redno vlaga. Hrvoje pa redko obljubljene nadgradnje kampa tudi realizira.

DINO (Hrvojev nečak – MATINO ANTUNOVIĆ)

Dino v stricu Hrvoju predvsem vidi manjkajoč očetovski lik in vsa poletja je že od zgodnjega otroštva preživel prav v kampu. Vodenje potapljaškega tečaja ga je spoznalo z Laro in ob udeležbi tečaja ji je omogočil tudi delo v kampu. Njuna zveza je neobremenjena, vendar polna ljubosumnih iskric.

NINA (MELANI MEKICAR) (igra Nino, Larino najboljšo prijateljico, ki trenutno živi v Španiji in jo videvamo preko videoklicev)

Nina je Larina najboljša prijateljica iz gimnazije. Čeprav študira v Španiji, sta z Laro redno na zvezi in si poročata, kaj vse se jima dogaja.

Nina živi pravo študentsko življenje, po katerem skrivoma hrepeni tudi Lara – življenje v tujini, nova poznanstva, ljubezni, avanture, okoljevarstvene debate in predvsem življenje brez starševskega nadzora. Nina je prava prijateljica, ki Lari stoji ob strani. Je vedno nasmejana in vedno pove, kaj si misli.