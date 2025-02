O Skrito v raju: Veš, da je dobro, če gredo kocine pokonci

Že med predvajanjem prve sezone Skrito v raju smo bili priča novem valu navdušenja nad televizijsko vsebino. Že dolgo ni bilo takšne norije, kot je bila med prvo sezono Skrito v raju. To smo dokazali tudi na dogodku meet and greet, kamor je prišlo več tisoč ljudi, saj so vsi želeli videti, jih spoznati in se fotografirati s svojimi najljubšimi igralci. In zakaj je serija tako zelo uspela? Danica Knego, direktorica programa Pro Plus, pravi, da predvsem zato, ker je življenjska. "Prva sezona je bila tako gledana, zato ker je bila odlična v vseh pogledih. In sicer: zgodba, lokacija, odlična igralska zasedba, celotna industrija, ki je zadaj, vsi kreativci in snemalci. Predvsem zato, ker je bila življenjska, so jo ljudje sprejeli."