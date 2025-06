Oboževalci Skrito v raju dočakali druženje z igralci serije v Mariboru

Druga sezona naše priljubljene serije Skrito v raju se približuje koncu. Do tja gledalce loči le še nekaj napetih epizod, zato je bila priložnost, da se igralci, ki so zaigrali priljubljene like, še zadnjič podružijo, toliko bolj posebna. Med druženjem, ki je nedavno potekalo v Ljubljani, so oboževalci že dokazali, da jih je serija popolnoma osvojila, saj so prišli v velikem številu in napolnili Alejo, igralci pa niso niti dvomili, da bi bilo kaj drugače v štajerski prestolnici.