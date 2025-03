Partner Nine Rakovec pred začetkom serije: Boš videla, kako je!

Nina Rakovec ima več izkušenj tako s celovečernimi filmi kot s televizijsko produkcijo in prav zato ji je njen partner Robert Korošec povedal, naj se pripravi na malce večjo prepoznavnost. Nina namreč v drugi sezoni serije Skrito v raju igra lik Sanje Jamnik, za katero pravi, da ji je zelo všeč, saj da je zelo neomajna, odločna in neposredna.

"Pritegnila me je ta neka moč, ki jo ima in ki bi jo tudi jaz želela imeti. Biti v določeni situaciji in se znati malo bolj postaviti zase," je povedala Nina v intervjuju.

Povedala je, da se je z ekipo, ki je bila sicer že zelo utečena, takoj počutila domače. "Jaz sem se takoj počutila zelo domače, sploh recimo z Alešem Valičem. On je bil moj mentor na akademiji in sva tudi že veliko delala skupaj in se mi zdi, da je tak, taka toplina človeka. In z njim se res dobro počutim." Dodala je, da je zelo hitro postala enakovreden član televizijske družine in da je bilo snemanje serije izjemno prijetna izkušnja.

Izkušnja pa bo po mnenju Nininega partnerja, igralca Roberta Korošca, tudi po tem, ko jo bodo ljudje začeli prepoznavati na ulici. Nina pravi, da jo je Robert, ki je sicer prevzel glavno vlogo v seriji Najini mostovi, posvaril, naj se pripravi na prepoznavnost. Z veseljem ji je govoril: ''No, boš videla!''

