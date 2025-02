Pokukajte v zakulisje serije Skrito v raju

Dočakali smo drugo sezono priljubljene slovenske serije Skrito v raju. Gledalci so si na POP TV že lahko ogledali težko pričakovani prvi del, igralci na čelu z Gajo Filač in Matejem Zemljičem pa so na družbenem omrežju Instagram z oboževalci delili zakulisje snemanja in razkrili, česa na televizijskih zaslonih nismo videli!