'Poslanstvo POP TV je, da ponudi kakovostno lokalno vsebino'

Na predpremiernem predvajanju prve epizode nove originalne slovenske serije Skrito v raju je bila tudi Stella Litou, izvršna direktorica CME in direktorica Pro Plus, ki pravi, da je nad serijo več kot navdušena. Poslanstvo medija, kot je POP TV, je prav to – gledalcu ponuditi kakovostno lokalno vsebino.

"Namen našega poslovanja, poslovanja POP TV, je prav to: produkcija izvirnih lokalnih vsebin vrhunske kakovosti, še posebej v sferi zabavnih vsebin. Zato so šovi, oddaje in serije, kot je Skrito v raju, v bistvu razlog, da mi sploh obstajamo. Zato smo tu. Tu smo, da razvijamo, vzgajamo, promoviramo, nadgradimo in potisnemo v ospredje ljudi, s talentom. To velja tako za tiste pred kamero kot za tiste za kamero. Pomembno nam je, da svojim gledalcem ponudimo kakovostno vsebino lokalne narave," je za 24ur.com povedala Stella Litou, izvršna direktorica CME in direktorica Pro Plus ter dodala, da je domača produkcija popolna za dodatno in neinvazivno izobraževanje gledalcev.

Stella Litou FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Eden od likov, Lara Dolenc, ki jo igra Gaja Filač, je zelo okoljevarstvena in to skozi svojo zgodbo prikaže na različne načine. In kot je za naš portal povedala Stella Litou, je takšna sporočila gledalcem najbolje posredovati čim manj agresivno: "POP TV in seveda celoten Pro Plus ima veliko odgovornost, da dvigne ozaveščenost o različnih tematikah, tudi o okoljevarstvu in rešitvah, ki jih ponuja. Poskrbeti moramo, da s svojimi vsebinami pritegnemo gledalce in da ob tem tudi poučujemo, da ozaveščamo ljudi o naši prihodnosti. Najlažji način, kako to doseči, je vsekakor skozi našo produkcijo. Tako občinstvo dobi sporočilo, ki smo ga želeli predati, na neinvaziven, organski način. Lahko izobražuješ, ampak lahko ob tem vseeno za seboj potegneš ljudi, jih navadiš na takšno miselnost. In to je vsekakor lažje na nežen način skozi zgodbo."