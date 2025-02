Predpremiera 2. sezone Skrito v raju: Zdaj je pravi čas za nadaljevanje

Na predpremieri druge sezone serije Skrito v raju so se zbrali ustvarjalci in igralci serije ter skupaj z izbranimi povabljenci pogledali prvi del nove sezone, ki na POP TV sicer prihaja 17. februarja. Poletje je bližje, kot se zdi in samo še nekaj dni nas ločuje od povratka v kamp Paradiso.

"Najprej, hvala, da ste prišli v takšnem številu. Čudovito je videti toliko ljudi na predpremieri. Pri prvi sezoni smo vsi pričakovali, da bo uspešna. Vedeli smo, kako dobra je zgodba in kako zelo so se igralci in celotna ekipa potrudili, da smo dobili končni izdelek," je na predpremieri nove sezone serije Skrito v raju povedala izvršna direktorica Pro Plus, Stella Litou: "V ta projekt je bilo vpletenih veliko ljudi in res smo pričakovali, da bo uspešna serija. Pomembno je imeti domačo produkcijo in prav zato je POP TV zadnjih 30 let tako uspešen."

Taya Damjan in izvršna direktorica Pro Plus Stella Litou. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Dodala pa je, da ne le, da je serija Skrito v raju podirala rekorde v gledanosti, serija je postala nacionalni fenomen. "Zdaj želimo z drugo sezono preseči to, kar smo dosegli s prvo. Druga sezona bo na televizijske zaslone prišla še boljša, z še več energije in moči v svoji zgodbi. Ljudje drugo sezono že komaj čakamo in 17. februarja se končno vrača na POP TV. Kar malo metuljčkov čutimo ob začetku predvajanja novih epizod," je povedala Litou.

Taya Damjan z glavnima igralcema, Gajo Filač in Matejem Zemljičem icon-picture-layer-2 1 / 10

Ob tem je direktorica Pro Plus spregovorila tudi o prihodnosti in kaj ta nosi za vse oboževalce televizijskih vsebin: "Letošnje leto je za nas zelo veliko, saj praznujemo 30 let in POP TV želimo ohraniti mladostnega, kot je bil zdaj. Trideseta so nova dvajseta! Imamo nekaj presenečenj, hkrati pa se vračajo naši asi, kot je Skrito v raju, MasterChef, ponovno bomo obnavljali domove z delovno akcijo. Jeseni pa se vrača Na žaru, eno presenečenje pa naj ostane še skrivnost. Zelo vznemirljivo bo!" je povedala in dodala, da jeseni na POP TV prihaja nova dnevna serija, katere snemanje se bo začelo že zelo kmalu.

Gaja Filač in Matej Zemljič FOTO: Luka Kotnik icon-expand