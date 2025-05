Sabina Kogovšek: Tako je žleht ta Julija, ampak je tako dobra!

OGLAS

Zasedbo serije Skrito v raju lahko srečate v četrtek, 22. maja, ob 17. uri v Cityparku.

'Bilo je zelo zanimivo za vse nas'

Sabina Kogovšek se je lani skupaj z ostalimi igralci serije Skrito v raju udeležila posebnega dogodka meet & greet, kjer so se igralci Skrito v raju srečali z oboževalci. Pravi, da je bil dogodek nekaj posebnega za obe strani: "Bilo je zelo zanimivo za vse nas, ki smo prišli. Tako za nas kot tudi za vse oboževalce, ki so nas prišli pogledat."

Sabina Kogovšek na srečanju z oboževalci. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

In čeprav priznava, da jo je prvi takšen dogodek malce presenetil, se ga zdaj že iskreno veseli: "Najbrž me zdaj ne bo toliko presenetilo, kot me je lani, ker vem, kaj pričakovati. Res bi bila vesela, če bo dovolj časa, da se lahko posvetimo oboževalcem. Da bi vsakemu oboževalcu dala avtogram ali pa se z njim fotografirala, da bi nekako ustregla vsem, ki so si vzeli čas in so nas prišli pozdravit."

'Madona, tako je žleht ta Julija, ampak je pa tako dobra!'

Sabina je z likom Julije Steiner zadela v polno – čeprav gre za hladno, pogosto preračunljivo in strogo žensko, je občinstvu prav to izjemno všeč: "To, kar me vedno izjemno preseneti, ti odzivi, ki so izjemno spoštljivi in prijetni, ne glede na karakter lika, ki ga igram. Na nek način vsi izrekajo to, da jim je Julija všeč, ne glede na to, da je včasih malo šorš', malo so pod vprašanjem njena dejanja."

Odzivi, ki jih igralka najpogosteje prejme na ulici, pa so navadno precej podobni: "Dve opombi sta najbolj pogosti: ali sem doma tudi tako stroga. Druga opomba pa je v smislu madona, tako je žleht ta Julija, ampak je pa tako dobra!" "Zanimivo, da je tudi moj lik, kakršen je, izjemno priljubljen. Mene to v resnici zelo zabava. Takšni liki, kot je Julija, so meni zelo všeč, ker ponuja izziv. Lahko ga preigraš v vseh niansah, ki ti jih ponuja."

Skrito v raju FOTO: POP TV icon-expand

O televiziji njenega najstništva: takrat so bila igrišča prazna