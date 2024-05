Sandra Debelak: V Mehiki sem zaznala priljubljenost, a ne takšne

Na dogodku na Aleji Sky, kjer so oboževalci serije lahko tudi v živo videli in spoznali igralce serije, je bila tudi Sandra. Pravi, da je bila pred odhodom pred oboževalce kar malce živčna, kasneje pa je trema popustila: "Ko pa smo prišli med ljudi, mi je bilo zelo lepo. Res me veseli, da jim je serija tako zelo všeč."

Povedala je, da je podpisala ogromno avtogramov in da je na koncu že kar malo 'kracala', kot se je izrazila. Dodala pa je tudi, da ji je zelo žal, ker ni vsak dobil priložnosti, da bi se z njim fotografirala ali mu dala avtogram: "Pri vsakem sem se želela ustaviti, se z njim fotografirati, podpisati vsak kartonček, vsak zvezek, a žal ni šlo, ker je bilo res veliko ljudi. Zaradi tega mi je težko, ker vem, da so nekateri bili razočarani, ker nas niso uspeli vsi spoznati bližje. Ker vem, kako je to, ko si velik oboževalec česa in ne prideš do fotografije ali avtograma. Sama sem bila velika oboževalka serije Rebelde. Čisto nora, čeprav sem bila takrat stara že 18 ali 19, ampak mi je bilo 'fajn'. Hvala tej seriji, saj sem zaradi nje sploh izvedela, da obstaja šola, kjer sem se potem izšolala za igralko."