Sestrica Maje Zupan igralcem Skrito v raju napisala pisma: Bila je brez dlake na jeziku

Ko se je dogodek na Aleji Sky, kjer so obiskovalci lahko spoznali igralce serije Skrito v raju , končal, so se v zaodrju v bolj mirnem vzdušju družili z igralsko ekipo in z njimi strnili vtise množično obiskanega dogodka.

Med obiskovalci sta z igralko serije in nekdanjo Miss Slovenijo Majo Zupan prišli tudi mlajši sestrici Zala in Mia, ki nista mogli verjeti, da sta lahko spoznali vse igralce, ki ju vsakodnevno spremljata na POP TV. A to ni vse. Zala se je odločila, da bo vsakemu igralcu napisala kratko pismo. Sicer ni bilo namenjeno igralcu, bolj njihovim likom, a igralci so se na njene besede zelo lepo odzvali, saj se kar niso mogli načuditi iskrenim besedam.

Maja sicer ni vedela, kaj je Zala pripravila za njene soigralce, a je potem v zaodrju videla kup papirjev, na katerih so bila napisana imena likov. "Vedela sem, da je nekaj naredila za igralce, da je imela neka pisma, a sem mislila, da jim je že sama dala. Potem pa sem se tukaj usedla za mizo in videla papirje in na njih imena igralcev. Odprem in vidim podpis Zala Zupan. In so vsi pograbili ta pisma in sem še enkrat premislila, če je to pametno, ker je Zala zelo retorično sposobna in brez dlake na jeziku (smeh). Jim je v pismih povedala vse, kar si misli. Ampak likom, ne zares igralcem." Maja pravi, da je bilo soigralce, ko so brali sestričina pisma, fenomenalno spremljati in videti, kako se odzivajo na iskrene besede 13-letnice.

Edina, ki je ostala brez pisma, je bila Maja. "Ma ne, jaz v njunih očeh niti nisem igralka, sem samo sestrica," je v smehu povedala plavolasa lepotica, ki je sicer zelo vesela, da je lahko sestricama omogočila, da sta naenkrat spoznali toliko njenih soigralcev: "Otrok, sploh ko ima takšno domišljijo in ko pride v prostor, da hoče vse zajeti in postati del zgodbe. Mogoče sta imeli občutek, da če bosta vse videli, vse spoznali, da bosta mogoče malo del serije. To, da sta lahko prišli sem in jih spoznali, jima bo verjetno za vse življenje ostalo v spominu."