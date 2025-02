Skrito v raju končno nazaj: ob 20. uri se vračamo v kamp

Druga sezona je še boljša

Kar nekaj igralcev se strinja, da je druga sezona še boljša od prve. Da obljublja še več zapletov, še več romantičnih interakcij in še več političnega mešetarjenja, ki gledalcev ne bodo pustili hladnih. Veliko ljudi tudi pravi, da bo v drugi sezoni nekdo umrl. Bo res? Mogoče.

Gaja Filač, ki igra Laro, pravi, da je zelo lepo videti, koliko serija pomeni gledalcem. Tako kot smo mi odraščali z Našo malo kliniko in Esmeraldo, zdaj čisto nova generacije odraščajo s Skrito v raju, je povedala. Matej je dodal, da so ga zadnje mesece čisto vsi spraševali, kdaj bo druga sezona, ne le oboževalci ali prodajalke v trgovinah in na tržnicah, tudi sorodniki. "Še preden so me vprašali, kako sem, so me najprej vprašali, kdaj bo druga sezona".

In danes ob 20.00 bo čakanja končno konec. Se vidimo v raju na POP TV!